KONKORDATO NEDİR? DOLARIN ARTIŞI VE EKONOMİNİN ETKİSİ VAR MI?

Published on May 20, 2019

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi, yerel seçimlerdi... şimdi de 23 Hazıran seçimleri... Halk artık seçim sözünü işitmek istemiyor çünkü ekonominin durumu ortada. Dolar aldı başını gidiyor, euro yine öyle. Ekonomi çökük, iflaslar ha keza... İnşaat sektörü durmuş, işsizlik, enflasyon...

Peki darboğaza giren iş sahibi, şirket sahibi ne yapıyor, nasıl bir çıkış yolu buluyor. Alacaklılar kapıda, borç batağı söz konusu... Çözüm için, son zamanlarda sıkça duyduğumuz Konkordato devreye giriyor. Peki konkordato nedir ne değildir, faydası nedir? Kimler başvurabiliyor, hilesi var mı? Alacaklıların alacakları ne oluyor, en önemlisi işçi alacakları donduruluyor mu?

Hadi Özışık bu konuda İlknur Türker'i konuk aldı...

#hadiozisik #beratalbayrak #ekonomi

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