Üvey anne sevgisiyle hayata bağlandı

Published on Apr 14, 2018

Üvey anne Naciye Aksu, otizm ve kanserle mücadele eden oğlu Ayberk Aksu'yu sevgisiyle hayata bağladı.



Naciye Aksu (55), 6 yıl önce ikinci evliliğini yaptı. Eşinin o zaman 13 yaşında olan otizmli oğlunu da hayatına alan Aksu'nun o günden sonra hem kendisinin hem de üvey oğlunun hayatı değişti.



Tanıştığında yardım almadan öz bakımını yapamayan, konuşamayan, sallanmak, çırpınmak gibi belli rutin hareketler yapan, göz teması kurmayan Ayberk'le bir bebek büyütür gibi ilgilendi.





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