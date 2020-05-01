#YaseminGotovit #булочкисзеленью #StayHome

Вкусняшка за 10 минут! БЕЗ ЗАМОРОЧЕК и ДРОЖЖЕЙ! Самый Простой и Вкусный Рецепт!

Yasemin Gotovit
99.7K
39,314 views

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Published on May 1, 2020

РЕЦЕПТ
КЕФИР 100.МЛ
РАСТ.МАСЛО 100.МЛ
МУКА 400.ГР
ЯЙЦО 1.ШТ
РАЗРЫХЛИТЕЛЬ 1Ч.Л
СОЛЬ 1Ч.Л
УКРОП 50.ГР

ДЛЯ НАЧИНКИ МОЖНО СЫР

ДЛЯ СМАЗКИ ЯЙЦО 1.ШТ

ВЫПЕКАТЬ ПРИ t 180c ДО ЗОЛОТИСТОСТИ




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