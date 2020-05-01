Вкусняшка за 10 минут! БЕЗ ЗАМОРОЧЕК и ДРОЖЖЕЙ! Самый Простой и Вкусный Рецепт!

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РЕЦЕПТКЕФИР 100.МЛРАСТ.МАСЛО 100.МЛМУКА 400.ГРЯЙЦО 1.ШТРАЗРЫХЛИТЕЛЬ 1Ч.ЛСОЛЬ 1Ч.ЛУКРОП 50.ГРДЛЯ НАЧИНКИ МОЖНО СЫРДЛЯ СМАЗКИ ЯЙЦО 1.ШТВЫПЕКАТЬ ПРИ t 180c ДО ЗОЛОТИСТОСТИ#YaseminGotovit#булочкисзеленью#StayHome#тестошикарное#тестокакпух#краффин#pogacatarifleri#печеньекчаю#UydaQoling#5навкладке#краффин#bun#kraffins#кулич#краффинкулич#пасхальный#булочкисначинкой#булочкидомашние#рецептсдобныхбулочек#оченьвкусно#рогаликидрожжевые#выпечка#готовьтеслюбовью#рамазон#останьсядома#накухне#булочки#сидимдома#сомса#самса#pizza#simitpogaca#nafistaomlar#пицца#минипицца#булочки#сдоба#дрожжевоетесто#слоеноетесто#готовлюдваразавдень#пицца#пиццанасковороде#MazzaliOshhona#отрывнойпирог#плюшка#останьсядома#топ#трюки#отрывнойяблочныйпирог#обалденныебулочки#какоблако#пирогшарлотка#хотьсяблоками#хотьсбананами#булочкикакпух#алёнамитрофанова#вода#наобед#завтрак#узбекскаякухня#universaloshhona#сомса#самса#блины#nafistaomlar#сметанныелепешки#лепешка#хлеб#красиваявыпечка#быстрыйзавтрак#перекуc#чуду#рассыпчатый#пирог#шарлотка#карпатка#тортнаполеон#багет#булочки#очаровательнаявыпечка#дваводном#ramazanpidesi#ramazanemektarifleri#рамазонсомса#ифторликучунсомса#nafisemektarifleri#ифторликучун#рамазондаифторлик#рамазонменюси#uzbekayoli#корольлагмановуйгурский#русскаякухня#манты#лагман#калнинанаталья#коллекциярецептовдина#сладкиепирожки#пирожкиспавидлом#пирожкинакартофельромотваре#пирожкинакефире#пирожки#ольгаматвейрецепты#пирожкискартошкой#1навкладке#MamixLite#сладкиепирожкивдуховке#рецепттесто7дляпирожков#печёныепирожки#WebspoonPLUS#чтоприготовитьнаужин#ужиннаскоруюруку#картофель#изкартошки#готовлюуже5лет#сразу3рецептаизкартошки#супервкуснаясамса#песочнотесто#идажескалканепонадобится#быстрыелепешкивместохлеба#мука#потрясающиебулочки#краффины#маффин#Yasemingotovit#РозаВостокачудобулочки
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