Published on Jan 22, 2019

Real Madrid's domination of the FIFA Club World Cup 2018 saw them become the tournament's record title-holder (4 titles). Relive the tournament highlights with our UAE 2018 retrospective.



