Published on Feb 13, 2020

Порто-Франко, свободный порт Владивосток. Перспективы развития

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Преференции свободного порта Владивосток

Для резидентов СПВ (Порто-Франко) законодательно предусмотрен особый льготный режим налогообложения, предоставляющий ряд привилегий. Например, общий размер страховых взносов для предпринимателя, не являющегося резидентом свободного порта, составляет 30%, а для резидента свободного порта Владивосток он равен всего 7,6%.

В течение 5 лет для резидентов налог на землю и налог на прибыль составляют 0%. Кроме того, для резидентов свободного порта предусмотрены сокращенные сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство и иные преференции, значительно облегчающие ведение бизнеса.



Кто может стать резидентом свободного порта Владивосток?

1. Резидентом СПВ может стать индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированное на территории свободного порта.

2. Необходимо иметь новый инвестиционный проект либо указать новые для вас виды деятельности (коды ОКВЭД). Регистрация в качестве резидента претендента, уже осуществляющего заявленный вид деятельности, невозможна. Кроме того, необходимо проверить, относится ли выбранный вами вид деятельности к видам, которые подпадают под льготный режим, т.к. в противном случае на вас будет распространяться общий режим налогообложения.

3. Объем капитальных вложений не может быть менее 5 млн рублей в течение трех лет.

4. Заявленные вами виды деятельности не должны быть запрещены. К запрещенным видам деятельности относятся: добыча нефти, природного газа и иные перечисленные в законе виды деятельности.

Но, если ваша организация уже применяет специальный режим налогообложения, то вам со стопроцентной вероятностью откажут. Кроме того, отказ последует и в случае, если ваша организация имеет обособленные подразделения вне свободного порта или является резидентом особой экономической зоны. Поэтому советуем вам тщательно проанализировать характеристики вашей компании на предмет соответствия заявленным требованиям, прежде чем подавать пакет документов.



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Создание свободного порта Владивосток – перспективное и выгодное решение, прежде всего для приморских предпринимателей. Преференции свободного порта позволяют развивать бизнес в новых, наиболее комфортных условиях. Именно поэтому необходимо владеть информацией, а также с особой внимательностью подойти к формированию необходимого пакета документов кандидата в резиденты.



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