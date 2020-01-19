[КРИМИНАЛЬНЫЙ БОЕВИК 2020] все серии ВОРЫ КРЕМЛЯ Русские боевики 2019 новинки HD 1080P

Published on Jan 19, 2020

Фильм уже с первых минут захватил все моё внимание, и я не отходил от экрана пока не досмотрел его до конца. А в конце осталось как бы приятное послевкусие. Сюжет блещет особой оригинальностью. два друга детства, как говорится "не разлей вода" вместе служат в горячей точке, один другого спасает из плена, позже на гражданке продолжают служить в органах и дружить семьями. Но вот незадача - один из персонажей в том числе и два этих друга, о которых я охарактеризую ниже, оказывается предателем. Кто из них? Я весь фильм гадал но так и не догадался. Интрига осталась до самого конца просмотра. И это мне очень понравилось.





Приятного вам просмотра.



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