AirPower - самый большой позор Apple. Обзор и разборка беспроводной зарядки. | China-Service

Published on Oct 29, 2019

Ещё в 2017 году, на презентации 8-го iPhone и iPhone X в Apple заявили о разработке сверхтехнологической, супер-бупер- трупер беспроводной зарядке Airpower. По словам компании, устройство способно одновременно заряжать три типа гаджетов - только увидевшую свет линейку смартфонов, Apple watch и вторую генерацию Bluetooth гарнитуры Air pods, которой, к слову, на момент презентации ещё не существовало. Но шли годы, а обещания купертиновцев так и небыли исполнены, но, как говорится - свято место пусто не бывает - не сделал Apple, сделали китайцы.

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