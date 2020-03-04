Longtan Tianhu Bridge survey 龙滩天湖特大桥勘测

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Published on Mar 4, 2020
600m span,290m high Longtan Tianhu Bridge survey documentary,start built at the end of 2019,will finished in 2023: http://www.tiane.gov.cn/zwdt/20191221... http://www.gxhczx.gov.cn/html/news-vi... 跨度600米，桥面距离水面高290米的超级拱桥龙滩天湖特大桥勘测。该桥位于广西天峨县，2019年底开工，预计2023年底建成。跨红水河龙滩库区，周边风光非常美。使用钢管混凝土劲性骨架外包钢筋混凝土工艺，是最复杂的拱桥技术，和普通拱桥相比缺点用工多，高空作业多，工期长，价格贵；优点最为坚固稳定，无需后期维护，寿命久，使用千年没有问题。如此巨大的拱桥自然会成为人类奇观，选择最难也是最坚固工艺应该的。普通钢拱桥或钢管混凝土拱桥钢结构暴露在外，都需要定时刷漆，一段时间不刷漆就会生锈，长期不保养会坍塌，这种桥不用。