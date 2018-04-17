Kapadokya vadilerinin çobanı

Published on Apr 17, 2018

Afganistan'daki iç savaş nedeniyle ülkesinden ayrılıp Türkiye'ye yerleşen 40 yaşındaki Ali Tahghan, peribacalarıyla kaplı Kapadokya'daki vadilerde çobanlık yaparak geçimini sağlıyor.



Yaşadığı Baghlan kentinden çıktıktan sonra bir süre Pakistan ve İran’da kalan, 2010 yılında Türkiye'ye gelerek çeşitli illerde baba mesleği çobanlık yapan Özbek asıllı Tahghan, 4 yıl önce Nevşehir'in Göreme beldesine yerleşti.



Tahghan, kendisine emanet edilen koyun sürüsüyle sabahın erken saatlerinden itibaren bölgenin engebeli arazilerindeki otlak alanları gezmeye başlıyor.



Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerdeki gezisinde sıcak hava balonlarıyla bölgeyi kuşbakışı izleyen turistlerin de ilgisini çeken Tahghan, Kapadokya'nın manzarasına doğal yaşam dokusu katarken, el yapımı kavalı ile ülkesine özgü yöresel ezgileri seslendiriyor.



Tahghan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde küçük yaşlardan beri babasına ait koyunlara çobanlık yaptığını, mesleğini severek geçimini sağladığını belirtti.



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