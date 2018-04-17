Kapadokya vadilerinin çobanı

Anadolu Agency
100K
64 views
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Apr 17, 2018

Afganistan'daki iç savaş nedeniyle ülkesinden ayrılıp Türkiye'ye yerleşen 40 yaşındaki Ali Tahghan, peribacalarıyla kaplı Kapadokya'daki vadilerde çobanlık yaparak geçimini sağlıyor.

Yaşadığı Baghlan kentinden çıktıktan sonra bir süre Pakistan ve İran’da kalan, 2010 yılında Türkiye'ye gelerek çeşitli illerde baba mesleği çobanlık yapan Özbek asıllı Tahghan, 4 yıl önce Nevşehir'in Göreme beldesine yerleşti.

Tahghan, kendisine emanet edilen koyun sürüsüyle sabahın erken saatlerinden itibaren bölgenin engebeli arazilerindeki otlak alanları gezmeye başlıyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerdeki gezisinde sıcak hava balonlarıyla bölgeyi kuşbakışı izleyen turistlerin de ilgisini çeken Tahghan, Kapadokya'nın manzarasına doğal yaşam dokusu katarken, el yapımı kavalı ile ülkesine özgü yöresel ezgileri seslendiriyor.

Tahghan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde küçük yaşlardan beri babasına ait koyunlara çobanlık yaptığını, mesleğini severek geçimini sağladığını belirtti.

ANADOLU AJANSI'NI SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN:

Web sitesi: http://www.aa.com.tr

Twitter: https://twitter.com/anadoluajansi

Facebook: https://www.facebook.com/anadoluajansi

Instagram: http://instagram.com/anadoluajansi


ANADOLU AJANSI YOUTUBE KANALI HAKKINDA:

Anadolu Ajansı’nın YouTube kanalında farklı kategorilerde günün öne çıkan haberleri, multimedya çalışmaları ve belgeseller yer alıyor.

AA'nın Youtube kanalındaki çalma listelerini kullanarak dilediğiniz kategorideki videolara da abone olabilirsiniz.

Öne çıkanlar: http://bit.ly/2wNedbb

İnsana dair: http://bit.ly/21w2Qf1

60 saniyede bugün: http://bit.ly/2j9LTeh

Haber - Gündem: http://bit.ly/1S5qhcA

360 derece videolar: http://bit.ly/2ja6Zt2

Spor haberleri: http://bit.ly/24sFuco

Editör masası: http://bit.ly/20YWvXg

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to