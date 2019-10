Lvzhijiang Winding Road绿汁江盘山公路和绿汁江大桥桥址

Published on Oct 25, 2019

Lvzhijiang Wingding Road located in Yimen county,Yunnan province.3 years later,a 780m span,320m high single tower suspension bridge(the largest single tower bridge in the world) named Lvzhijiang Bridge will cross Lvzhijiang River just upstream of the winding road:

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

can see location of the bridge at beginning of the video.

绿汁江盘山公路位于云南省易门县,从山顶到绿汁江河谷海拔高差近千米,是中国著名盘山公路之一。玉溪到楚雄高速公路绿汁江大桥将从这段盘山公路上游不远处跨越绿汁江河谷,主跨780米,桥面高320米独塔悬索桥,2022年建成后将成为世界最大也是最高的独塔桥。这段航拍开始的位置就是桥址。绿汁江大桥建成后,位于深谷中的绿汁镇到昆明的车程将缩短到一个半小时。大桥已经开工,现场看非常宏伟,河谷两岸悬崖壁立,唯一的桥塔和对面隧道锚都建在山腰悬崖上,每边施工便道就修了十几公里,西侧用隧道才能到施工场地。谷底仰望两边工地有点像指环王里的Gates of Argonath但更高。