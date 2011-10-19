Высоцкий - Случай на таможне

rogovanova60
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Published on Oct 19, 2011

Запись 27 марта 1980 г.
На Шере- метьево
В ноябре третьего -
Метеоусловия не те,-
Я стою встревоженный,
Бледный, но ухоженный,
На досмотр таможенный в хвосте.

Стоял сначала - чтоб не нарываться:
Я сам спиртного лишку загрузил,-
А впереди шмонали уругвайца,
Который контрабанду провозил.

Крест на груди в густой шерсти,-
Толпа как хором ахнет:
"За ноги надо потрясти,-
Глядишь - оно и звякнет!"

И точно: ниже живота -
Смешно, да не до смеха -
Висели два литых креста
Пятнадцатого века.

Ох, как он сетовал:
Где закон - нету, мол!
Я могу, мол, опоздать на рейс!..
Но Христа распятого
В половине пятого
Не пустили в Буэнос-Айрес.

Мы все-таки мудреем год от года -
Распятья нам самим теперь нужны,-
Они - богатство нашего народа,
Хотя и - пережиток старины.

А раньше мы во все края -
И надо и не надо -
Дарили лики, жития,-
В окладе, без оклада...

Из пыльных ящиков косясь
Безропотно, устало,-
Искусство древнее от нас,
Бывало, и - сплывало.

Доктор зуб высверлил
Хоть слезу мистер лил,
Но таможенник вынул из дупла,
Чуть поддев лопатою,-
Мраморную статую -
Целенькую, только без весла.

Общупали заморского барыгу,
Который подозрительно притих,-
И сразу же нашли в кармане фигу,
А в фиге - вместо косточки - триптих.

"Зачем вам складень, пассажир?-
Купили бы за трешку
В "Березке" русский сувенир -
Гармонь или матрешку!"

"Мир-дружба! Прекратить огонь!"-
Попер он как на кассу,
Козе - баян, попу - гармонь,
Икону - папуасу!

Тяжело с истыми
Контрабан- дистами!
Этот, что статуи был лишен,-
Малый с подковыркою,-
Цыкнул зубом с дыркою,
Сплюнул - и уехал в Вашингтон.

Как хорошо, что бдительнее стало,-
Таможня ищет ценный капитал -
Чтоб золотинки с нимба не упало,
Чтобы гвоздок с распятья не пропал!

Таскают - кто иконостас,
Кто - крестик, кто - иконку,-
Так веру в Господа от нас
Увозят потихоньку.

И на поездки в далеко -
Навек, бесповоротно -
Угодники идут легко,
Пророки - неохотно.

Реки лью потные!
Весь я тут, вот он я -
Слабый для таможни интерес,-
Правда, возле щиколот
Синий крестик выколот,-
Но я скажу, что это - Красный Крест.

Один мулла триптих запрятал в книги,-
Да, контрабанда - это ремесло!
Я пальцы сжал в кармане в виде фиги -
На всякий случай - чтобы пронесло.

Арабы нынче - ну и ну!-
Европу поприжали, -
Мы в Шестидневную войну
Их очень поддержали.

Они к нам ездят неспроста -
Задумайтесь об этом!-
Увозят нашего Христа
На встречу с Магометом.

...Я пока здесь еще,
Здесь мое детище,-
Все мое - и дело, и родня!
Лики - как товарищи -
Смотрят понимающе
С почерневших досок на меня.

Сейчас, как в вытрезвителе ханыгу,
Разденут - стыд и срам - при всех святых,-
Найдут в мозгу туман, в кармане фигу,
Крест на ноге - и кликнут понятых!
http://www.youtube.com/watch?v=NCMHRq...

  • Category

  • Song

  • Artist

    • Владимир Высоцкий

  • Album

    • Концерт в ДК «Коммуна» (Часть 2)

  • Licensed to YouTube by

    • Navigatorrecords (on behalf of Navigator Records); Navigatorrecords, and 1 Music Rights Societies
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