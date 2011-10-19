Высоцкий - Случай на таможне

Published on Oct 19, 2011

Запись 27 марта 1980 г.

На Шере- метьево

В ноябре третьего -

Метеоусловия не те,-

Я стою встревоженный,

Бледный, но ухоженный,

На досмотр таможенный в хвосте.



Стоял сначала - чтоб не нарываться:

Я сам спиртного лишку загрузил,-

А впереди шмонали уругвайца,

Который контрабанду провозил.



Крест на груди в густой шерсти,-

Толпа как хором ахнет:

"За ноги надо потрясти,-

Глядишь - оно и звякнет!"



И точно: ниже живота -

Смешно, да не до смеха -

Висели два литых креста

Пятнадцатого века.



Ох, как он сетовал:

Где закон - нету, мол!

Я могу, мол, опоздать на рейс!..

Но Христа распятого

В половине пятого

Не пустили в Буэнос-Айрес.



Мы все-таки мудреем год от года -

Распятья нам самим теперь нужны,-

Они - богатство нашего народа,

Хотя и - пережиток старины.



А раньше мы во все края -

И надо и не надо -

Дарили лики, жития,-

В окладе, без оклада...



Из пыльных ящиков косясь

Безропотно, устало,-

Искусство древнее от нас,

Бывало, и - сплывало.



Доктор зуб высверлил

Хоть слезу мистер лил,

Но таможенник вынул из дупла,

Чуть поддев лопатою,-

Мраморную статую -

Целенькую, только без весла.



Общупали заморского барыгу,

Который подозрительно притих,-

И сразу же нашли в кармане фигу,

А в фиге - вместо косточки - триптих.



"Зачем вам складень, пассажир?-

Купили бы за трешку

В "Березке" русский сувенир -

Гармонь или матрешку!"



"Мир-дружба! Прекратить огонь!"-

Попер он как на кассу,

Козе - баян, попу - гармонь,

Икону - папуасу!



Тяжело с истыми

Контрабан- дистами!

Этот, что статуи был лишен,-

Малый с подковыркою,-

Цыкнул зубом с дыркою,

Сплюнул - и уехал в Вашингтон.



Как хорошо, что бдительнее стало,-

Таможня ищет ценный капитал -

Чтоб золотинки с нимба не упало,

Чтобы гвоздок с распятья не пропал!



Таскают - кто иконостас,

Кто - крестик, кто - иконку,-

Так веру в Господа от нас

Увозят потихоньку.



И на поездки в далеко -

Навек, бесповоротно -

Угодники идут легко,

Пророки - неохотно.



Реки лью потные!

Весь я тут, вот он я -

Слабый для таможни интерес,-

Правда, возле щиколот

Синий крестик выколот,-

Но я скажу, что это - Красный Крест.



Один мулла триптих запрятал в книги,-

Да, контрабанда - это ремесло!

Я пальцы сжал в кармане в виде фиги -

На всякий случай - чтобы пронесло.



Арабы нынче - ну и ну!-

Европу поприжали, -

Мы в Шестидневную войну

Их очень поддержали.



Они к нам ездят неспроста -

Задумайтесь об этом!-

Увозят нашего Христа

На встречу с Магометом.



...Я пока здесь еще,

Здесь мое детище,-

Все мое - и дело, и родня!

Лики - как товарищи -

Смотрят понимающе

С почерневших досок на меня.



Сейчас, как в вытрезвителе ханыгу,

Разденут - стыд и срам - при всех святых,-

Найдут в мозгу туман, в кармане фигу,

Крест на ноге - и кликнут понятых!

http://www.youtube.com/watch?v=NCMHRq...