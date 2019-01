3 Suggerimenti per organizzare il viaggio di nozze

Published on Jan 8, 2019

Sei un promesso sposo e stai pensando al tuo viaggio di nozze?

Nel video di oggi voglio darti i primi tre suggerimenti su come organizzare il tuo viaggio di nozze.



Suggerimento numero 1:

ATTENZIONE ALLE STAGIONI



Visitare una destinazione nella stagione sbagliata può rovinare il viaggio; se desideri partire subito dopo il matrimonio e hai già in mente una meta che vuoi a tutti i costi visitare, che rappresenta il sogno da sempre, scegli con cura il mese in cui ti sposerai…



Ad esempio: se sogni di volare alle Maldive e desideri partire il giorno dopo del matrimonio, non sposarti a giugno, altrimenti rischierai di trovarti nel bel mezzo di un monsone; meglio anticipare il matrimonio tra dicembre ed aprile, se il tuo sogno sono gli atolli della Maldive.



Quindi se hai una meta irrinunciabile fissa la data della cerimonia in funzione della meta dei vostri sogni. Non viceversa!



Se invece non hai idee precise per la meta del viaggio di nozze è necessario informarsi bene sulla stagionalità delle varie destinazioni…



se vuoi andare in Australia, ricordati che durante la nostra estate, laggiù è inverno!



L'Australia è immensa e così nei nostri mesi estivi potresti visitare tranquillamente l’Australia del Nord, ma andando a sud rischieresti di trovare brutto tempo!



Gli Stati Uniti sono perfetti durante la nostra estate, ma la parte sud è soggetta ad un clima tropicale e alla stagione delle piogge. Ciò non vale per i parchi della California, Utah e Nevada che sono perfetti da aprile a novembre.



Siete amanti degli animali e volete vedere le balene?

In Sudafrica avrete la possibilità di vivere questa emozionante esperienza durante l’inizio del nostro autunno.



Suggerimento numero 2:



CHE VIAGGIATORE SEI?

Per scegliere la destinazione adatta al tuo viaggio di nozze devi considerare anche la tua esperienza di viaggio.



Sei un viaggiatore esperto e l'ignoto non ti fa paura? Allora anche le destinazioni più impegnative fanno il caso tuo come gli altipiani della Bolivia e i deserti del Sudamerica.



Se viceversa ti ritieni un viaggiatore alle prime armi sarà opportuno scegliere una destinazione non troppo complicata e che assicuri, comunque, grandi emozioni come gli Stati Uniti, il Sudafrica , la Thailandia.



Tra gli aspetti da considerare è la conoscenza della lingua inglese e l'abitudine a sbrigarsela in autonomia.



Altro aspetta che riguarda che viaggiatore sei è la tua voglia di viaggiare comodo o meno; il ritmo della vacanza e la lunghezza dei trasferimenti incide molto sulla scelta della destinazione (in Australia, ad esempio, sarai spesso costretto a servirti di diversi aerei, cosi’ come in Sudamerica , se vorrai visitare i Parchi dell’ Ovest degli Stati Uniti , dovrai percorrere molti km in auto o in pullman, ne varra’ la pena ma sara’ un pochino faticoso).



Insomma scegli la destinazione che più si avvicina al tuo modo di essere e alla tua esperienza di viaggio.



Suggerimento numero 3 –

SCEGLI IN BASE AI TUOI INTERESSI:

Il terzo suggerimento è: scegli la destinazione della tua luna di miele in base ai tuoi interessi.



Ti faccio qualche esempio:

Sei un’amante delle città, dei ristoranti e dei musei? Le grandi città degli Stati Uniti, come New York, Chicago e San Francisco ti affascineranno.



Ami il trekking, la natura e l’archeologia? Pensa al Perù, con i suoi paesaggi mozzafiato, le testimonianze delle civiltà Inca, primo tra tutti il maestoso Machu Picchu.



Preferisci l’Oriente? Ad esempio, lo Sri Lanka saprà stupirti con le sue piantagioni di the, le cascate, le incredibili fortezze costruite sulla roccia e le grotte decorate.



Il mare non può mancare dal tuo viaggio?? Lasciati rapire dalla magia delle isole Seychelles, perché’ visitarne solo una? Pur essendo tutte molto vicine, sono incredibilmente diverse e te ne innamorerai perdutamente.



Un sogno su tutti: la Polinesia, puoi vivere l’esperienza di pernottare nei bed & breakfast locali e di lasciarti cullare dal rumore del mare nei romantici over water, le palafitte sul mare. La stessa magia la regalano gli atolli delle Maldive.



Questi sono 3 consigli per il tuo viaggio di nozze perfetto; ricordati che i Consulenti di CartOrange sono dei veri esperti e possono offrirti una consulenza del tutto gratuita.



