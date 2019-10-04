Published on Oct 4, 2019

Меня научили КВАСИТЬ на рынке / Лучший рецепт капусты для ленивых!

Очень простой рецепт, без напрягов! Я не мог поверить, что получилось так вкусно! Этот рецепт мне подсказали на рынке, пока взвешивал овощи. Теперь КВАШУ каждый день! Все таки капуста самая лучшая закуска!



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Рецепт Ниже под Видео!!!



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Рецепт:

капуста 2 кг

соль 80 гр

вода 4 литра

морковь 2 шт

тмин (семена) 1\2 ст.лож

укроп (семена) 1\2 ст.лож



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Recipe:

cabbage 2 kg

salt 80 gr

water 4 liters

carrots 2 pcs

caraway seeds (seeds) 1 \ 2 tablespoons

dill (seeds) 1 \ 2 tablespoons

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