Предпринимательство. Петр Щедровицкий

Лекции П.Г. Щедровицкого
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Published on Mar 14, 2020

Лекция Петра Щедровицкого про предпринимательство рассматривает его роль в контексте промышленных революций, углубления разделения труда и роста его производительности. Различаются торговое, военное, прожектерское и технологическое предпринимательство. Вводимое понятие предпринимательства особенно актуально в контексте обсуждения В.В. Путиным мнений населения о предпринимательства и изменения предпринимательства в России с 1990-х до конца 2010-х гг. в 12 выпуске проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» 12 марта 2020 г

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