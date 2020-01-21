Airpods Pro - как отличить копию от оригинала | China-Service

China - Service
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Published on Jan 21, 2020

Гарнитура Airpods - один из самых успешных продуктов компании Apple. Единственное, чего ему не хватало, — это вакуумные амбушюры и беспроводная технология. Выпустив Airpods Pro, купертиновцы полностью убрали все недостатки устройства и молниеносно завоевали сердца потребителя. Немудрено, что китайцы тут же постарались выпустить копию такого популярного гаджета, при этом устранив самый главный недостаток любого изобретения Apple - высокий ценник.
Если тебя интересует, чем отличается оригинальная гарнитура Airpods от копии, или ты хочешь приобрести новые наушники и переживаешь, что тебя могут обмануть - тогда это видео для тебя. Наш эксперт Андрей Полищук расскажет, как внешне отличить оригинальное устройство от подделки. Смотри видео до конца - уверены, будет интересно.
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