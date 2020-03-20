#SamsungA51 #RedmiNote8Pro #ОбзорСмартфона

Samsung A51 vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro - взгляд изнутри 👀 | China-Service

China - Service
36.9K
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Published on Mar 20, 2020

Мы продолжаем рубрику взгляд изнутри и сегодня нашим героем стал Samsung A51. Но в этот раз мы приготовили для тебя небольшой сюрприз - мы не просто разберём девайс, а и сравним его внутренности с популярным Xiaomi Redmi Note 8pro. Если тебе интересно, кто из производителей лучше собрал свой телефон, тогда смотри ролик до конца и ты узнаешь наше мнение по этому поводу. И самое главное, после увиденного ты сможешь сделать свои собственные выводу - какой из смартфонов заслуживает, чтобы его купили.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)

#SamsungA51 #RedmiNote8Pro #ОбзорСмартфона

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