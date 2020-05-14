Обзор робота-пылесоса MiJia Mi Robot Vacuum-Mop P STYTJ02YM - взгляд изнутри | China-Service

China - Service
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Published on May 14, 2020

Мы продолжаем рубрику взгляд изнутри обзором нового робота пылесоса от суббренда MiJia - Mi Robot Vacuum-Mop P STYTJ02YM. Это устройство интересно наличием функции влажной уборки и при этом демократичной ценой. Если вам интересно, на чем сэкономил производитель, тогда обязательно смотрите ролик до конца.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)
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Email: vadim.zlenko@c-r.co
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