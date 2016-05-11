Ваша неуверенность: что её выдаёт и как это скрыть

Watch Queue
Queue
Loading...
Loading...
Sign in to report inappropriate content.
Loading...
Loading...
Онлайн консультации психолога и консультации психолога в Риге ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ http://www.olgaorlova.lv/contacts/
Психологическое ателье © Olga Orlova, 2008 - 2016 http://www.olgaorlova.lv
Если вы пока ещё не избавились от неуверенности в себе, но не хотите откладывать жизнь до лучших времён — потому что нужно уже сейчас устраиваться на работу или открывать бизнес, нужно производить убедительное впечатление на деловых партнёров, нужно понравиться интересному человеку, нужно договориться со строителями о ремонте, нужно заполучить лучшую женщину в мире, нужно воспитывать детей (да мало ли где ещё пригодится уверенное поведение!) — научитесь одним простым приёмом скрывать свою неуверенность.
В этом видео я рассказываю, по каким признакам окружающие распознают вашу неуверенность и показываю один надёжный приём, который поможет вам успокоиться за считанные секунды и скрыть неуверенность от тех, кому об этом знать не положено.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Working...
Loading playlists...