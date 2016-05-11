Ваша неуверенность: что её выдаёт и как это скрыть

OlgaOrlova Психологическое ателье
38.4K
69,008 views
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on May 11, 2016

Онлайн консультации психолога и консультации психолога в Риге ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ http://www.olgaorlova.lv/contacts/
Психологическое ателье © Olga Orlova, 2008 - 2016 http://www.olgaorlova.lv
Если вы пока ещё не избавились от неуверенности в себе, но не хотите откладывать жизнь до лучших времён — потому что нужно уже сейчас устраиваться на работу или открывать бизнес, нужно производить убедительное впечатление на деловых партнёров, нужно понравиться интересному человеку, нужно договориться со строителями о ремонте, нужно заполучить лучшую женщину в мире, нужно воспитывать детей (да мало ли где ещё пригодится уверенное поведение!) — научитесь одним простым приёмом скрывать свою неуверенность.
В этом видео я рассказываю, по каким признакам окружающие распознают вашу неуверенность и показываю один надёжный приём, который поможет вам успокоиться за считанные секунды и скрыть неуверенность от тех, кому об этом знать не положено.

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to