Ваша неуверенность: что её выдаёт и как это скрыть

Published on May 11, 2016

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Если вы пока ещё не избавились от неуверенности в себе, но не хотите откладывать жизнь до лучших времён — потому что нужно уже сейчас устраиваться на работу или открывать бизнес, нужно производить убедительное впечатление на деловых партнёров, нужно понравиться интересному человеку, нужно договориться со строителями о ремонте, нужно заполучить лучшую женщину в мире, нужно воспитывать детей (да мало ли где ещё пригодится уверенное поведение!) — научитесь одним простым приёмом скрывать свою неуверенность.

В этом видео я рассказываю, по каким признакам окружающие распознают вашу неуверенность и показываю один надёжный приём, который поможет вам успокоиться за считанные секунды и скрыть неуверенность от тех, кому об этом знать не положено.