Восстановленный Xiaomi продали как новый😡 Что бывает, если слепо верить продавцам | China-Service

Published on Mar 13, 2020

Каждый раз, когда мы хотим что-либо приобрести - мы заходим в интернет и ищем товар за минимальную цену. Но, к сожалению, нашим стремлением сэкономить часто пользуются шарлатаны, продавая некондицию, под видом качественного товара. Жертвой подобного случая стала одна наша клиентка. Выбрав телефон по самой низкой в интернете цене, она и подумать не могла, каким он окажется на самом деле. Наша героиня привыкла доверять интернет-магазинам, поскольку ранее не имела негативного опыта. А вы доверяете интернет продавцам? Если да, тогда смотрите ролик до конца, и мы покажем вам, чем может обернуться для вас такое доверие.

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