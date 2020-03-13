#ремонтсмартфона #сервисныйцентр #chinaservice

Восстановленный Xiaomi продали как новый😡 Что бывает, если слепо верить продавцам | China-Service

China - Service
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Published on Mar 13, 2020

Каждый раз, когда мы хотим что-либо приобрести - мы заходим в интернет и ищем товар за минимальную цену. Но, к сожалению, нашим стремлением сэкономить часто пользуются шарлатаны, продавая некондицию, под видом качественного товара. Жертвой подобного случая стала одна наша клиентка. Выбрав телефон по самой низкой в интернете цене, она и подумать не могла, каким он окажется на самом деле. Наша героиня привыкла доверять интернет-магазинам, поскольку ранее не имела негативного опыта. А вы доверяете интернет продавцам? Если да, тогда смотрите ролик до конца, и мы покажем вам, чем может обернуться для вас такое доверие.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)

#ремонтсмартфона #сервисныйцентр #chinaservice

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