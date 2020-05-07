Сравнение зубных щеток Xiaomi Soocas X3 vs Soocas X3U - взгляд изнутри | China-Service

China - Service
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Published on May 7, 2020

Бренд Xiaomi объединил под своим крылом огромное множество суббрендов производящих умные девайсы, выступив при этом гарантом качества и надёжности. Но, к сожалению, контроль чужого производства - дело сложное, а за негативные отзывы о "чужих" продуктах приходится платить собственной репутацией. На нашем канале есть несколько роликов о массовых поломках зубной щётки Soocas X3. Из-за конструкторской ошибки в нее попадает влага и она достаточно быстро выходит из строя. Xiaomi пообещало решить проблему с долговечностью прибора, выпустив обновленную Soocass X3U. Если тебе интересно, получилось ли у производителя исправить ситуацию - смотрите наш ролик до конца, ведь мы всегда докапываемся до внутренностей.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)
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Email: vadim.zlenko@c-r.co
Skype: Zluchello
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