Published on Jun 15, 2018

Enjoy the Top 5 Olympic High Jumps of All-Time featuring: Artur Partyka (Poland - Atlanta 1996), Ivan Ukhov (Russia - London 2012), Gennadiy Avdeenko (USSR - Seoul 1988), Derek Drouin (Canada - Rio 2016) and Charles Austin (USA - Atlanta 1996)!



