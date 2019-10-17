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HANDE KAZANOVA İLE ASTROLOJİ VE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI ( İnternethaber - 21-27 Ekim 2019)

internethaber
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Published on Oct 17, 2019

Merhaba arkadaşlar,
Astroloji Uzmanı Hande Kazanova, haftalık ve aylık burç yorumları ile İnternethaber'de sizlerle...

21-27 Ekim 2019 haftası burç değerlendirmeleri yapıldı. Bakalım koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarını bu hafta neler bekliyor...
İyi seyirler...

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Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın birlikte kuruluşunu yaptığı İnternethaber ,5 Mayıs 2000 yılından 2019 yılında kuruldu. İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde gazeteoku, cevaplatv, internetspor, memurhaber, internetistanbul, elmaelma, gazeteciler, siteleri yer almaktadır.

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