HANDE KAZANOVA İLE ASTROLOJİ VE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI ( İnternethaber - 21-27 Ekim 2019)

Published on Oct 17, 2019

Merhaba arkadaşlar,

Astroloji Uzmanı Hande Kazanova, haftalık ve aylık burç yorumları ile İnternethaber'de sizlerle...



21-27 Ekim 2019 haftası burç değerlendirmeleri yapıldı. Bakalım koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarını bu hafta neler bekliyor...

İyi seyirler...



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Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın birlikte kuruluşunu yaptığı İnternethaber ,5 Mayıs 2000 yılından 2019 yılında kuruldu. İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde gazeteoku, cevaplatv, internetspor, memurhaber, internetistanbul, elmaelma, gazeteciler, siteleri yer almaktadır.



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