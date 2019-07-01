Ремонт пылесоса Roborock | China Review

Published on Jul 1, 2019

Очередное видео на нашем канале посвященное роботам пылесосам Roborock. На этот раз к нам попал робот первого поколения с подозрением на попадание влаги. Если тебя интересует, смогли ли инженеры нашего сервисного центра справиться с поставленной задачей - смотрит видео до конца.

___

Поддержать ресурс можно следующими способами:

Карта "ПриватБанк": 5169360002548869

WebMoney: Z289949404585

QIWI: +380637213213

___

Набор отверток Xiaomi MiJia Wiha 24 in 1 kit:

Купить на Aliexpress - http://ali.ski/qgWQDK

Купить в Украине - http://fas.st/TVy8B

___

Наш интернет-магазин: https://china-store.com.ua

Наш сервисный центр: http://china-service.com.ua

___

Не забудь подписаться на Instagram ведущего и ты первым узнаешь тему следующего ролика на нашем канале - https://www.instagram.com/andrey_poli...



China Review — YouTube канал про китайские смартфоны, планшетники, гаджеты и аксессуары. У нас только качественное видео, потому подписывайся!