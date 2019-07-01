Ремонт пылесоса Roborock | China Review

China - Review
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Published on Jul 1, 2019

Очередное видео на нашем канале посвященное роботам пылесосам Roborock. На этот раз к нам попал робот первого поколения с подозрением на попадание влаги. Если тебя интересует, смогли ли инженеры нашего сервисного центра справиться с поставленной задачей - смотрит видео до конца.
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