Yüksek gerilim hattında 'ekmek' mücadelesi

Published on Jul 6, 2018

Havai hatlarda çalışan elektrik ustaları, yüksekten düşme, akıma kapılma gibi tehlikelere rağmen yaz kış demeden her türlü hava koşullarında İstanbul'un kesintisiz elektrik alması için mücadele veriyor.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. (BEDAŞ), havai hatlardaki elektrik kesintilerine İstanbul'da 210 personelle müdahale ediyor.



Endüstri meslek lisesi elektrik bölümünden mezun olanlardan seçilen elektrik ustaları, mesleğe 3 aylık kursun sonunda aldıkları "Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma İzin Belgesi (EKAT)" ile başlıyor.



Her yıl 16 saat iş güvenliği eğitimi verilen ustalar, ayrıca üniversitelerden "Yüksekte Çalışma Sertifakası" da alıyor. Elektrik ustaları, ortalama 28 metre yüksekliğe sahip elektrik direklerinde arızalara müdahale ediyor.



ANADOLU AJANSI'NI SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN:



Web sitesi: http://www.aa.com.tr



Twitter: https://twitter.com/anadoluajansi



Facebook: https://www.facebook.com/anadoluajansi



Instagram: http://instagram.com/anadoluajansi





ANADOLU AJANSI YOUTUBE KANALI HAKKINDA:



Anadolu Ajansı’nın YouTube kanalında farklı kategorilerde günün öne çıkan haberleri, multimedya çalışmaları ve belgeseller yer alıyor.



AA'nın Youtube kanalındaki çalma listelerini kullanarak dilediğiniz kategorideki videolara da abone olabilirsiniz.



Öne çıkanlar: http://bit.ly/2wNedbb



İnsana dair: http://bit.ly/21w2Qf1



60 saniyede bugün: http://bit.ly/2j9LTeh



Haber - Gündem: http://bit.ly/1S5qhcA



360 derece videolar: http://bit.ly/2ja6Zt2



Spor haberleri: http://bit.ly/24sFuco



Editör masası: http://bit.ly/20YWvXg