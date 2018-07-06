Yüksek gerilim hattında 'ekmek' mücadelesi

Anadolu Agency
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Published on Jul 6, 2018

Havai hatlarda çalışan elektrik ustaları, yüksekten düşme, akıma kapılma gibi tehlikelere rağmen yaz kış demeden her türlü hava koşullarında İstanbul'un kesintisiz elektrik alması için mücadele veriyor.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. (BEDAŞ), havai hatlardaki elektrik kesintilerine İstanbul'da 210 personelle müdahale ediyor.

Endüstri meslek lisesi elektrik bölümünden mezun olanlardan seçilen elektrik ustaları, mesleğe 3 aylık kursun sonunda aldıkları "Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma İzin Belgesi (EKAT)" ile başlıyor.

Her yıl 16 saat iş güvenliği eğitimi verilen ustalar, ayrıca üniversitelerden "Yüksekte Çalışma Sertifakası" da alıyor. Elektrik ustaları, ortalama 28 metre yüksekliğe sahip elektrik direklerinde arızalara müdahale ediyor.

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