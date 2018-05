Lissabon: Auf der Suche nach den Schätzen der Stadt

Published on May 22, 2018

Es gibt 1.001 Gründe nach Lissabon zu reisen. Die bezaubernden Gassen mit ihren blau-weiß und grün und gelb gefliesten Fassaden. Die frische Brise, die am Abend unserer Ankunft tatsächlich so frisch über den Tejo in die Stadt hineinweht, dass wir kurzzeitig glauben, aus Versehen gen Norden statt Süden geflogen zu sein. Die Cristo-Rei-Statue, die so majestätisch auf der anderen Seite des Flusses thront. Den Portwein natürlich und – last but not least – die kleinen Puddingtörtchen, die „Pastéis de Nata“, die so unverschämt lecker und reich an Kalorien sind, dass man froh sein kann, sich selbige in der Stadt der sieben Hügel beim Sightseeing gleich wieder abtrainieren zu dürfen.



Und als wäre das nicht schon Grund genug, in die portugiesische Hauptstadt zu reisen, wartete diesmal noch ein ganz besonderes Highlight auf uns: Das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) – und wir hatten Tickets...



» Mehr dazu: http://www.reisereporter2018.de



__

Du findest uns auch auf

► Facebook: https://www.fb.com/reisereporter2018

► Instagram: https://instagram.com/reisereporter2018