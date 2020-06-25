AK PARTİ ÖNCESİNDE KADIN'NIN ADI NEDEN YOKTU? #özlemzengin

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Hülya Avşar’ın skandal ‘peçe’ yorumundan sonra AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’den ‘kadın’ çıkışı!

Zengin’in bu açıklaması ortalığı karıştırdı. Zengin, bu sözleri ile ne demek istiyor?



Sosyal medyada, Zengin’in ‘AK Parti gelene kadar kadının adı yoktu’ sözleri tepki çekti. Tansu Çiller ve Meral Akşener örneği hatırlatıldı. Zengin bu konuda ne düşünüyor?



Özlem Zengin, HDP’lilerden gelen eleştirilere nasıl yanıt verecek?



Hadi Özışık soruyor, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin canlı yayında cevaplıyor!



Gündemin sıcak başlıkları:



İyi ki Varsın Eren! Sosyal Medya 15 Yaşında PKK Tarafından katledilen Eren Bülbül'ü Anılıyor.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 7 yıl önceki tweetleri nedeniyle aldığı 9 yıl 8 aylık hapis cezası onandı. Kaftancıoğlu’nun cezası ne anlama geliyor?



Hadi Özışık, Süleyman Özışık ve Abdurrahman Uzun, bu akşam 21:00’da Perde Arkası’nda gündemin sıcak başlıklarını masaya yatırıyor.



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İçerik Yöneticisi: Hakan Karakuş

Youtube Koordinatörü : Havva Köse

Yönetmen: Mustafa Kuloğlu

Kurgu: Hakan Müstecep

Kurgu: Ateş Yelence

Kamera: Fatih Bar

İçerik Editörü : Elif Özbek

Muhabir: Ceren Ersöz

Muhabir: Gökhan Erek



Süleyman Soylu Hadi Özışık'ın sorularını yanıtladı.

https://youtu.be/wc7Y4izjQkE



Cüneyt Özdemir ile Ali Babacan'ın Müthiş rekoru!

https://youtu.be/1K_T15Z8jzA



Erdoğan'a ne sormak isterdi?

https://youtu.be/-R2iqYOMabM



Alparslan Kuytul kimdir? Nedim Şener cevap verdi.

https://youtu.be/xp6IvHz1368



Melih Gökçek Fatih Portakala ne mesaj attı?

https://youtu.be/aODitxRztDY



Süleyman Soylu'yu dinleyince çok şaşıracaksınız.

https://youtu.be/c4C3u69jq2g



CHP'li Barış Yarkadaş'ın 65 yaş iddiası çok vahim!

https://youtu.be/vZHrtF59RUQ



Merhaba arkadaşlar,

2000 yılından bu yana Türkiye'de İnternet gazeteciliği yapıyorum. İnternethaber, Gazeteoku, Cevaplatv, İnternetspor, Gazeteciler.com, Elmaelma.com sitelerinin kurucusuyum. İnternethaber yazarı Süleyman Özışık ile birlikte Youtube kanalımda yayın yapıyoruz, haber, politika, siyaset, gündem, son dakika haberler, gazete yazarları ile röportajlar... sokak röportajları habere dair her şey var. İsmail Küçükkaya konuğum oldu mesela, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Candaş Tolga Işık, Binali Yıldırım, Cem Küçük, Korkmaz Karaca... gibi bir çok gazeteci konuğum oldu. Acun Ilıcalı, Okan Bayülgen, Ertuğrul Özkök gibi isimler de olacak... Kanalımdaki yayınları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.



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