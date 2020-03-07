Малоизвестные фильмы про киборгов и роботов убийц

Published on Mar 7, 2020

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Тема искусственного интеллекта всегда будоражила умы ученых, писателей-фантастов и режиссеров. На сегодняшний момент о восстании машин, киборгов, репликантов, андроидов и всевозможных роботов снято огромное количество боевиков. Все видели «Терминатора», но не все знают, что до, а еще больше после него снималось великое множество кинолент про киборгов и роботов-убийц, не все из которых знакомы широкой аудитории. В этом выпуске я покажу несколько малоизвестных фильмов про киборгов и роботов убийц 80-х и 90-х годов.

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Таймкод:

01:04 - Терминатор (1984)

01:13 - Аниматрица (2003)

01:44 - Превосходство / Transcendence (2014)

02:48 - Машина смерти / Death Machine (1994)

10:37 - Класс 1999 / Class of 1999 (1990)

14:58 - Класс 1984 / Class of 1984 (1982)

18:11 - Проект «Охотник за тенью» / Shadowchaser (1992-1996)

27:34 - Железо | Голова робота | Железяки / Hardware (1990)

32:45 - Немезида / Nemesis (1992)

35:00 - Киборг / Cyborg (1989)

35:10 - Рыцари / Knights (1993)

35:14 - Человек против киборга / Heatseeker (1995)

35:19 - Солдат апокалипсиса / Omega Doom (1996)

39:00 - Немезида 2: Невидимка / Nemesis 2: Nebula (1995)

40:43 - Немезида 5: Новая модель (2017)

41:48 - Эволвер / Evolver (1995)

45:13 - Роботы-убийцы / Chopping Mall (1986)

45:43 - Блинки | Плохой робот / BlinkyTM (2011)

46:01 - Команда уничтожить / Kill Command (2014)

46:21 - Американский киборг: Стальной воин / American Cyborg: Steel Warrior (1993)

49:24 - Киборг-полицейский / Cyborg Cop (1993)

52:16 - Киборг-охотник / Cyber Tracker (1994)

52:32 - Суперсила / Super Force (1990)

53:02 - Механические убийцы / Eliminators (1986)

53:25 - Военный робот / Robowar - Robot da guerra (1988)

54:11 - Леди-терминатор / Pembalasan ratu pantai selatan (1989)

54:25 - Цифровой человек / Digital Man (1995)

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Музыка:

PROject OxiD - Flick it Out of U (Necro)

Armani Death Machine - Perjury

A:POD - Cerebral Scars

PROject OxiD - First Blood (Necro)

Фоновая музыка: https://vk.cc/70Fd2C