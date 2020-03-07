Малоизвестные фильмы про киборгов и роботов убийц

● ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ: https://bit.ly/2Ybwpuy
● Хоррор одежда: https://vk.com/horrorodezhda
● Аниме и K-pop магазин: https://vk.com/animeodezhda
● Футболки свитшоты: http://nagami.ru/
=====================================
Тема искусственного интеллекта всегда будоражила умы ученых, писателей-фантастов и режиссеров. На сегодняшний момент о восстании машин, киборгов, репликантов, андроидов и всевозможных роботов снято огромное количество боевиков. Все видели «Терминатора», но не все знают, что до, а еще больше после него снималось великое множество кинолент про киборгов и роботов-убийц, не все из которых знакомы широкой аудитории. В этом выпуске я покажу несколько малоизвестных фильмов про киборгов и роботов убийц 80-х и 90-х годов.
=====================================
Таймкод:
01:04 - Терминатор (1984)
01:13 - Аниматрица (2003)
01:44 - Превосходство / Transcendence (2014)
02:48 - Машина смерти / Death Machine (1994)
10:37 - Класс 1999 / Class of 1999 (1990)
14:58 - Класс 1984 / Class of 1984 (1982)
18:11 - Проект «Охотник за тенью» / Shadowchaser (1992-1996)
27:34 - Железо | Голова робота | Железяки / Hardware (1990)
32:45 - Немезида / Nemesis (1992)
35:00 - Киборг / Cyborg (1989)
35:10 - Рыцари / Knights (1993)
35:14 - Человек против киборга / Heatseeker (1995)
35:19 - Солдат апокалипсиса / Omega Doom (1996)
39:00 - Немезида 2: Невидимка / Nemesis 2: Nebula (1995)
40:43 - Немезида 5: Новая модель (2017)
41:48 - Эволвер / Evolver (1995)
45:13 - Роботы-убийцы / Chopping Mall (1986)
45:43 - Блинки | Плохой робот / BlinkyTM (2011)
46:01 - Команда уничтожить / Kill Command (2014)
46:21 - Американский киборг: Стальной воин / American Cyborg: Steel Warrior (1993)
49:24 - Киборг-полицейский / Cyborg Cop (1993)
52:16 - Киборг-охотник / Cyber Tracker (1994)
52:32 - Суперсила / Super Force (1990)
53:02 - Механические убийцы / Eliminators (1986)
53:25 - Военный робот / Robowar - Robot da guerra (1988)
54:11 - Леди-терминатор / Pembalasan ratu pantai selatan (1989)
54:25 - Цифровой человек / Digital Man (1995)
=====================================
Музыка:
PROject OxiD - Flick it Out of U (Necro)
Armani Death Machine - Perjury
A:POD - Cerebral Scars
PROject OxiD - First Blood (Necro)
Фоновая музыка: https://vk.cc/70Fd2C