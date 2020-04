Premiered 18 hours ago

This video showed you how to make KDE plasma look like Windows 10. On this video, I use Manjaro 19.0 with KDE Plasma 5.18, this tutorial also work on Linux Distribution that using KDE plasma such as KDE Neon, Kubuntu, OpenSUSE, KaOS, Netrunner, Chakra, Debian KDE flavor, Fedora KDE Spin, Arch with KDE plasma



