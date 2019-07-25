Wi Fi радио на TTGO Tm Music albums

Konstantin Pavljuchenko
5.06K
7,047 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Jul 25, 2019

Wi Fi радио по проекту KaRadio32 на модуле TTGO Tm Music albums. Для реализации этого проекта нужно только прошить модуль, паять ничего не надо. Управление штатными кнопками модуля.

- модуль TTGO Tm Music albums: http://ali.ski/EjNpS
- ссылка на источник проекта на GitHub: https://github.com/karawin/Ka-Radio32
- скачать необходимые файлы для прошивки (для получения более актуальной версии лучше качайте архив с GitHub): https://yadi.sk/d/uEJnJ9Y6FMIKlw
- скачать утилиту Flash Download Tool можно здесь: https://www.espressif.com/en/support/...
- мой список станций: https://yadi.sk/d/8TdF-z31-5r2iA

Для тех кто хочет экономить при покупках на AliExpress:
- Мегабонус : https://goo.gl/PSpqbL
- ePN : http://epngo.bz/cashback_index/kg4t6n

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to