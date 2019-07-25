Wi Fi радио на TTGO Tm Music albums

Published on Jul 25, 2019

Wi Fi радио по проекту KaRadio32 на модуле TTGO Tm Music albums. Для реализации этого проекта нужно только прошить модуль, паять ничего не надо. Управление штатными кнопками модуля.



- модуль TTGO Tm Music albums: http://ali.ski/EjNpS

- ссылка на источник проекта на GitHub: https://github.com/karawin/Ka-Radio32

- скачать необходимые файлы для прошивки (для получения более актуальной версии лучше качайте архив с GitHub): https://yadi.sk/d/uEJnJ9Y6FMIKlw

- скачать утилиту Flash Download Tool можно здесь: https://www.espressif.com/en/support/...

- мой список станций: https://yadi.sk/d/8TdF-z31-5r2iA



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