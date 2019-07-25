Wi Fi радио на TTGO Tm Music albums

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Wi Fi радио по проекту KaRadio32 на модуле TTGO Tm Music albums. Для реализации этого проекта нужно только прошить модуль, паять ничего не надо. Управление штатными кнопками модуля.- модуль TTGO Tm Music albums: http://ali.ski/EjNpS- ссылка на источник проекта на GitHub: https://github.com/karawin/Ka-Radio32- скачать необходимые файлы для прошивки (для получения более актуальной версии лучше качайте архив с GitHub): https://yadi.sk/d/uEJnJ9Y6FMIKlw- скачать утилиту Flash Download Tool можно здесь: https://www.espressif.com/en/support/...- мой список станций: https://yadi.sk/d/8TdF-z31-5r2iAДля тех кто хочет экономить при покупках на AliExpress:- Мегабонус : https://goo.gl/PSpqbL- ePN : http://epngo.bz/cashback_index/kg4t6n
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