Сериал Плата за любовь 1-3 серия Мелодрама,Криминал

Published on Dec 21, 2017

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Содержание : Михаил ушел служить в армию, а в родном городе его осталась ждать Лида. После первой же стычки с "дедами" - суд и срок за непредумышленное убийство. Выйдя на свободу, Михаил возвращается домой, где все стало по-другому - жизнь в городе определяет местный олигарх, которому служит и сводный брат Михаила, и Лида, выполняющая "особые функции". Михаил находит свое место в этой жизни, но вскоре у него возникает конфликт с сыном олигарха - влиятельным и зарвавшимся бизнесменом, который принимает решение устранить Михаила. Спасти его могут только те, кто любит. При этом за свою любовь они готовы заплатить самую высокую цену...

Год выпуска: 2006

Жанр: Мелодрама,Криминал

Режиссер: Вадим Дербенёв

В ролях: Александр Лымарев, Агнесса Зелтыня, Сергей Глушко, Ирина Григорьева (II), Ольга Волкова, Юрий Кузьменков, Михаил Лавровский, Ольга Лысак, Юозас Будрайтис, Ольга Яковлева, Ирина Домнинская, Илья Рутберг, Михаил Петухов, Наира Хачатурян, Юрий Ильин