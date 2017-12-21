Сериал Плата за любовь 1-3 серия Мелодрама,Криминал

Mata Hanova
4.29K
498,867 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Dec 21, 2017

Все серии сериала смотрите на Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list...
Содержание : Михаил ушел служить в армию, а в родном городе его осталась ждать Лида. После первой же стычки с "дедами" - суд и срок за непредумышленное убийство. Выйдя на свободу, Михаил возвращается домой, где все стало по-другому - жизнь в городе определяет местный олигарх, которому служит и сводный брат Михаила, и Лида, выполняющая "особые функции". Михаил находит свое место в этой жизни, но вскоре у него возникает конфликт с сыном олигарха - влиятельным и зарвавшимся бизнесменом, который принимает решение устранить Михаила. Спасти его могут только те, кто любит. При этом за свою любовь они готовы заплатить самую высокую цену...
Год выпуска: 2006
Жанр: Мелодрама,Криминал
Режиссер: Вадим Дербенёв
В ролях: Александр Лымарев, Агнесса Зелтыня, Сергей Глушко, Ирина Григорьева (II), Ольга Волкова, Юрий Кузьменков, Михаил Лавровский, Ольга Лысак, Юозас Будрайтис, Ольга Яковлева, Ирина Домнинская, Илья Рутберг, Михаил Петухов, Наира Хачатурян, Юрий Ильин

  • Category

  • Song

    • Turquoise (differentGear Remix)

  • Artist

    • Circulation

  • Album

    • Form + Function

  • Licensed to YouTube by

    • MRC (on behalf of Hooj Choons); BMI - Broadcast Music Inc.
Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to