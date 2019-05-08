YSK'NIN İPTAL KARARI KİME YARAYACAK, İMAMOĞLU MU BİNALİ YILDIRIM MI?

Published on May 8, 2019

Türkiye nefesini tutmuş, YSK'nın vereceği kararı bekliyordu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven her defasında makul cevaplarla medyanın karşısına çıktı ve sabır dedi. Bir hafta geçti YSK İstanbul seçimlerini iptal etti. AK Parti verilen karara sevinirken, İyi Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adeta ateş püskürdü. Ekrem İmamoğlu da "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla İstanbul seçimlerini yeniden alacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday değişikliği iddialarına "Bizim adayımız Binali Yıldırım'dır" derken, MHP lideri Devlet Bahçeli İstanbul'da Binali Yıldırım'ın kazanması için karargah kurdu. Fox ana haber konuğu olan İmamoğlu, Fatih Portakal'a konuştu ve yeniden seçileceğini açıkladı.

HDP'nin tavrı belli, DSP'nin lideri Önder Aksakal Kılıçdaroğlu ile görüştü uzlaşı sinyalleri verdi. Doğu Perinçek'in lideri olduğu Vatan Partisi adayını geri çekmedi. Türkiye Komünist Partisi adayı İmamoğlu lehine çekildi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da Kılıçdaroğlu tarafından ilk günden itibaren aranan isim oldu. SP lideri kararını henüz vermiş değil, YSK'ya tepkili olması İmamoğlu'nun safında yer alacağı yönünde tahminlerin yürütülmesine sebep oluyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal kararıyla birlikte medya da ikiye ayrıldı. İsmail Küçükkaya Çalar Saat'te konuya tepkiliydi. Sanatçılar da twitter üzerinden İmamoğlu'na destek veren mesajlar yayımladı.

Hadi Özışık tüm bu gelişmeleri yorumluyor ve Binali Yıldırım'ın 23 Haziran'da ipi göğüsleyeceğini söylüyor...



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