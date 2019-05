LAMA FACHÉ, LE FAKE A PLEIN YOUTUBE! - WTFAKE #18

Published on May 5, 2019

Ce mois-ci je suis partie sur les traces de lanimal qui règne sur la jungle de Youtube : le lama fâché ! Une des chaînes Youtube les plus populaires de France! Un mélange de putaclic, de fake news, de complotisme, et de grand n’importe quoi… qui infiltre chaque semaine 5 millions de cerveaux adolescents (soit l’équivalent de la population finlandaise) 🇫🇮

Son audience : plus d’un million de vues par jour ! 💸💰👍

Au-delà de ses fake news délirantes, le Lama fâché a quelques trucs à se reprocher… Trois fois rien, des histoires de plagiat et d’abus de confiance… Mais rassurez-vous : il est indétrônable de Youtube 💪👏

Alors qui est Lama fâché ? 🦙🤬Quels sont ses réseaux ? Je dédie cette vidéo à tous les ados de France ! Pour les autres je vous laisse découvrir l’ampleur du délire… Y aurait pas comme un problème dans la machine Youtube ? 😂

Et merci au Radis Irradié pour sa précieuse collaboration ! ❤️



SUR LES REVENUS DU LAMA

Au niveau des revenus le site reste approximatif, au vu des chiffres qu’il donne, les revenus de certains Youtubeurs sont surévalués et d’autres sous-évalués, mais cela donne une estimation globale. Pour calculer les revenus moyens du Lama, j'ai simplement fait une moyenne. Ils sont peut-être sous-estimés car il détient d’autres chaînes, dont Eurêka et Kidooy TV (comptines pour bébé)



REMERCIEMENTS

Au collège Paul Painlevé de Sevran qui a gentiment accueilli notre équipe de Fake Off! A la chaîne Youtube « the noctality », animée par un élève qui m’a demandé de le citer ici

Au Radis Irradié, que je remercie pour sa patience et sa gentillesse

A Eloïse Wagner, de la chaîne 911 avocat, qui a gentiment étudié le « cas » du Lama fâché à mes côtés. Pas une mince affaire ! :)



SUR LE LAMA

Pour la technique du millefeuille argumentatif, voir les travaux de qualité du sociologue Gérald Bronner. Il y a beaucoup d'articles sur lui. Je recommande vivement son livre "La démocratie des crédules", qui aborde ce sujet (et beaucoup d'autres facettes du complot et des fake news) en profondeur.



Antoine Blanchemaison, qui nie être le créateur de Lama Fâché :

SUR L’EMPIRE WEBEDIA

Vous trouvez beaucoup d’articles en ligne dessus. En vrac :

"Comment Webedia veut devenir le leader mondial des tournois de jeux vidéos"

"Cyprien, Norman et Squeezie millionnaires grâce au rachat de Mixicom par Webedia"

SUR LES JEUX CONCOURS

J'ai contacté la DGCCRF le mois dernier, pour les informer du cas Lama fâché. Je n'ai à ce jour pas eu de retour.

Je précise que contrairement à la Google Youtube Team (que je remercie pour son retour rapide), le service communication de Youtube France m’a répondu que le fait de demander aux gens de s’abonner pour participer à un jeu concours n’avait pas l’air de contrevenir au règlement (mais il précise que ce n’est « pas une réaction officielle »).



Il précise tout de même: "En cas de violation du règlement des concours YouTube, et plus généralement au règlement de la communauté YouTube, YouTube se réserve la possibilité de supprimer la chaîne. C'est le même fonctionnement pour l'ensemble des chaines / créateurs".



