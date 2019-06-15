İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX HABER'DEKİ ÇALAR SAAT'E NASIL HAZIRLANIYOR?

Published on Jun 15, 2019

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CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Binali Yıldırım'ı karşı karşıya getiren Fox haber sunucusu İsmail Küçükkaya, sabah yayımlanan Çalar Saat'e nasıl hazırlanıyor.

Türkiye'nin son günlerdeki en popüler ismi İsmail Küçükkaya kimdir?

İsmail Küçükkaya nasıl gazeteci oldu?

İsmail Küçükkaya nerelidir?

İsmail Küçükkaya fox tv'de nasıl işbaşı yaptı?

İsmail Küçükkaya ile Fatih Portakal arasındaki fark nedir?

İsmail Küçükkaya evli mi?

İsmail Küçükkaya İmamüoğlu ve Binali Yıldırım'a ne sordu?

İsmail Küçükkaya CHP taraftarı mı?

İsmail Küçükkaya gazetecilik mesleğine nasıl başladı?

İsmail Küçükkaya'nın en büyük hayali neydi?

İsmail Küçükkaya nasıl bir muhabirdi?

İsmail Küçükkaya hangi üniversiteyi bitirdi?

İsmail Küçükkaya Hürriyet gazetesine nasıl başladı?

İsmail Küçükkaya Sabah gazetesinde ne zaman çalıştı?

İsmail Küçükkaya nasıl bir genel yayın müdürüydü?

İsmail Küçükkaya'nın kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız https://www.youtube.com/hadiozisik kanalımıza abone olup öğrenebilirsiniz. Hadi Özışık'ın röportajı...

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