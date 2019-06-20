AK PARTİ İZMİR ADAYI NİHAT ZEYBEKÇİ'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA FETÖ VE PKK ÇAĞRISI!

Published on Jun 20, 2019

İzmir'de CHP adayı Tunç Soyer'in rakibi olan AK Partili Nihat Zeybekçi, seçim kaybından sonra İstanbul'a gelerek, ilk kez açıklamalarda bulundu. İstanbul'ta hemşehrileriyle bir araya gelen Zeybekçi, ekonominin gidişatı, doların dalgalanması, 23 haziran tarihinde yapılacak seçimleri... fo/ ana haber ve ismail Küçükkaya'nın programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın kapandığını anlatan Zeybekçi, 23 Haziran'da partisinin zaferle çıkabileceğini iddia ediyor. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak yayınına da değinen Nihat Zeybekçi, fox sunucusu Küçükkaya'nın otel odasında Ekrem İmamoğlu ile buluşmasını eleştirdi.

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