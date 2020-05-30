Обзор Realme 6 Pro - взгляд изнутри. A star is born. | China-Service

Published on May 30, 2020

Мы продолжаем потрошить телефоны Realme и сегодня у нас на столе Realme 6 Pro. По техническим характеристикам и дизайну - это серьезный конкурент Xiaomi в среднебюджетном сегменте. Но так ли он хорош изнутри, как выглядит снаружи? Смотри ролик до конца и ты узнаешь наше мнение по этому поводу.

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Как и обещали, сегодня в нашем Telegram-канале мы продаем героя рубрики взгляд изнутри - Realme 6 Pro 8/128Gb.

Принять участие в аукционе можно по ссылке: https://t.me/chinaservice/124

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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)

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Контакты для сотрудничества (For business enquiries:):

Email: vadim.zlenko@c-r.co

Skype: Zluchello

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