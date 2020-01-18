БЫСТРЫЕ УЖИНЫ для ПОХУДЕНИЯ🥗 ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ🍗 ПП РЕЦЕПТЫ

Olya Pins
524K
36,350 views

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Published on Jan 18, 2020

В этом видео вы найдете вкусные и простые идеичто приготовить на ужин на правильном питании и при похудения, эти блюда смело можно есть без вреда для фигуры

Рецепт #1
1 вареное куриное филе
1 помидор
1 перец
салат айсберг
200г красной фасоли
1,5 ст.л. йогурта или сметаны
1 ч.л. горчицы
1 ч.л. оливкового масла

Рецепт #2
150г красной рыбы
специи
100г вареной киноа
лимонный сок
огурец
салат айсберг

Рецепт #3
200г нута в сухом виде
400г замороженной смеси овощей
2 яйца

Рецепт #4
500г куриного филе
100г вареного булгура
100г лука
2 ст.л. томатной пасты
1 ст.л. сметаны
1 ст.л. крахмала
300мл воды

Как сделать ЗАГОТОВКИ еды на 3 ДНЯ при ПП https://goo.gl/w7gSnx

Как приготовить диетические десерты без сахара? https://goo.gl/owo9FY

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