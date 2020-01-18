БЫСТРЫЕ УЖИНЫ для ПОХУДЕНИЯ🥗 ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ🍗 ПП РЕЦЕПТЫ

Published on Jan 18, 2020

В этом видео вы найдете вкусные и простые идеичто приготовить на ужин на правильном питании и при похудения, эти блюда смело можно есть без вреда для фигуры



Рецепт #1

1 вареное куриное филе

1 помидор

1 перец

салат айсберг

200г красной фасоли

1,5 ст.л. йогурта или сметаны

1 ч.л. горчицы

1 ч.л. оливкового масла



Рецепт #2

150г красной рыбы

специи

100г вареной киноа

лимонный сок

огурец

салат айсберг



Рецепт #3

200г нута в сухом виде

400г замороженной смеси овощей

2 яйца



Рецепт #4

500г куриного филе

100г вареного булгура

100г лука

2 ст.л. томатной пасты

1 ст.л. сметаны

1 ст.л. крахмала

300мл воды



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