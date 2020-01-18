БЫСТРЫЕ УЖИНЫ для ПОХУДЕНИЯ🥗 ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ🍗 ПП РЕЦЕПТЫ

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В этом видео вы найдете вкусные и простые идеичто приготовить на ужин на правильном питании и при похудения, эти блюда смело можно есть без вреда для фигурыРецепт #11 вареное куриное филе1 помидор1 перецсалат айсберг200г красной фасоли1,5 ст.л. йогурта или сметаны1 ч.л. горчицы1 ч.л. оливкового маслаРецепт #2150г красной рыбыспеции100г вареной киноалимонный сокогурецсалат айсбергРецепт #3200г нута в сухом виде 400г замороженной смеси овощей2 яйцаРецепт #4500г куриного филе100г вареного булгура100г лука2 ст.л. томатной пасты1 ст.л. сметаны1 ст.л. крахмала300мл водыКак сделать ЗАГОТОВКИ еды на 3 ДНЯ при ПП https://goo.gl/w7gSnxКак приготовить диетические десерты без сахара? https://goo.gl/owo9FYСмотрите мои Дневники Правильного питания и узнайте КАК ПОХУДЕТЬ без ДИЕТ https://goo.gl/cKiAuKБыстрые и простые ИДЕИ для ЗАВТРАКА https://goo.gl/VyTHgxНе забывайте подписываться https://goo.gl/bq2WBP🌟Мой Instagram - https://www.instagram.com/olya_pins/Для сотрудничества: olyapins@gmail.com
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