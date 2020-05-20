PROF DR OĞUZ ÖZYARAL KORONAYI NASIL YENDİ?

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İçerik Yöneticisi: Hakan Karakuş
Youtube Koordinatörü : Havva Köse
Yönetmen: Mustafa Kuloğlu
Kurgu: Hakan Müstecep
Kurgu: Ateş Yelence
Kamera: Fatih Bar
İçerik Editörü : Elif Özbek
Muhabir: Ceren Ersöz
Muhabir: Gökhan Erek
Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın birlikte kuruluşunu yaptığı İnternethaber ,5 Mayıs 2000 yılında kuruldu. İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde gazeteoku, cevaplatv, internetspor, memurhaber, internetistanbul, elmaelma, gazeteciler, siteleri yer almaktadır.
KIRMIZI ÇİZGİ VİDEOLARI :
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Hadi Özışık'ın Youtube Kanalı:
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Süleyman Özışık'ın Youtube Kanalı:
https://bit.ly/2MmiYAP
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İnternethaber Astroloji
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