Обзор Realme 5 Pro - взгляд изнутри. Что под крышкой у убийцы Xiaomi | China-Service

Published on Apr 19, 2020

Компания Realme появилась всего два года назад, и сразу умудрилась стать самым быстрорастущим мобильным брендом. При этом линейка Realme 5, к которой относятся модели Realme 5, Realme 5Pro, Realme 5S и Realme 5i продалась в 2019 году 5.5 миллионным тиражом. В сети не редко можно встретить высказывания по типу Realme - убийца Xiaomi.

Сегодня к нам на разбор попал Realme 5 Pro - старший смартфон из линейки. Если вам интересно, так ли хорош этот зверёк изнутри, как описывают его внешность - тогда смотрите наш ролик до конца. Мы обязательно залезет в самые глубокие глубины его "внутренностей".

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Realme 5Pro для обзора предоставлен интернет-магазином https://kokos.com.ua/

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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)

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Email: vadim.zlenko@c-r.co

Skype: Zluchello

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