Частые поломки Xiaomi Redmi Note 7 | China-Service

В этом небольшом видео мы расскажем о поломках смартфона Xiaomi Redmi Note 7 с которыми довелось столкнуться мастерам нашего сервисного центра. Надеемся это видео будет познавательным и полезным для вас.
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