Частые поломки Xiaomi Redmi Note 7 | China-Service

Published on Aug 21, 2019

В этом небольшом видео мы расскажем о поломках смартфона Xiaomi Redmi Note 7 с которыми довелось столкнуться мастерам нашего сервисного центра. Надеемся это видео будет познавательным и полезным для вас.

___

Наш интернет-магазин: https://china-store.com.ua

Наш сервисный центр: http://china-service.com.ua

Киев, м. Почайна, просп. Степана Бандери (Московский), 16, павильон #2

(044) 333-63-68; (063) 233-63-65

(098) 838-83-88; (066) 080-39-93

___

Поддержать ресурс можно следующими способами:

Карта "ПриватБанк": 5169360002548869

QIWI: +380637213213

___

Не забудь подписаться на Instagram ведущего и ты первым узнаешь тему следующего ролика на нашем канале - https://www.instagram.com/andrey_poli...



China Review — YouTube канал про китайские смартфоны, планшетники, гаджеты и аксессуары. У нас только качественное видео, потому подписывайся!



Реклама на канале: vadim.zlenko@c-r.co