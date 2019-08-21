Частые поломки Xiaomi Redmi Note 7 | China-Service

China - Review
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Published on Aug 21, 2019

В этом небольшом видео мы расскажем о поломках смартфона Xiaomi Redmi Note 7 с которыми довелось столкнуться мастерам нашего сервисного центра. Надеемся это видео будет познавательным и полезным для вас.
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