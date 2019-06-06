#hadiözışık #numankurtulmuş #akparti

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR? EYT'DE SON DURUM! NUMAN KURTULMUŞ AÇIKLADI

Hadi Özışık
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Published on Jun 6, 2019

Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık ile ekonomi, eyt, s400 ve diğer konularla ilgili videosu yayında...
Ne konuşuldu peki?
ABD ile yaşadığımız S400 krizi..
Dolar nereye kadar düşecek?
Enflasyon ne olacak?
Tanzim satış mağazaları...
Ekonomik tedbirler...
Seçim önesi ve sonrası...
Tanzimler belediyeler bünyesinde kalıcı olacak mı?
Yargı reformu?
Eğitim reformu?
AK Parti kimliğini nasıl koruyacak?
Hapis yatan gazeteciler...
Kadri Gürsel'in eline kelepçe takılması...
Nazlı Ilıcak ve Osman Kavala'nın son durumu...
Numan Kurtulmuş'un youtube kanalı var mı?
#hadiözışık #numankurtulmuş #akparti #internethaber
► Hadi Özışık'ın tüm yazıları için tıklayın http://www.internethaber.com/hadi-ozi...

► Hadi Özışık YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:
https://www.youtube.com/channel/UC73V...

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