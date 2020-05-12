Published on May 12, 2020

Аудиторская проверка компании. Как проверить свой бизнес?

https://www.youtube.com/watch?v=SaKrC...

Аудиторская проверка компании. Руководителю, собственнику бизнеса, хочется знать о состоянии бухгалтерского и налогового учета компании о наличии налоговых рисков.

Компания МОСКОНСАЛТ предлагает новую услугу, "Бесплатный экспресс аудит финансовой отчетности" Уже через два дня мы предоставим все выявленные недостатки в бухгалтерской отчетности раньше контролирующих органов, будете знать, как избежать штрафов.



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Предоставляя услуги бухгалтерской и налоговой отчетности, мы ориентируемся на интересы наших Заказчиков, проводя комплексную проверку.

Наша услуга, позволяет получить качественный спектр услуг и постоянную консультативную помощь, которая позволит обеспечить эффективную работу Вашего бизнеса.



☎ тел. 8 (423) 25 -222-11 Звони!

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