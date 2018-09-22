Как я Превратил зеленый помидор в Красный? Химия Растений!

Published on Sep 22, 2018

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Внимание! Опыты в данном видео могут быть опасны, не пытайтесь их повторить!

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