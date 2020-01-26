Ретро ремонт - восстановление Sony Ericsson S500i | China-Service

Не смартфонами едиными живёт современный сервисный центр. Иногда у нас появляется работа "для души". Сегодняшний ролик будет именно о таком случае - к нам на ремонт попал пациент из позапрошлого десятилетия.
Если ты помнишь, что такое Sony Ericsson - тогда это видео пробудит в тебе ностальгию, если же в ранних 2000-х тебе было всего пару лет, либо ты ещё совсем не родился - тогда ты сможешь узнать, как выглядели внутри телефоны, которыми пользовались твои родители. Смотри до конца, уверен, будет интересно.
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Сервисный центр China-Service:
https://china-service.com.ua
Киев, м. Почайна, просп. Степана Бандери (Московский), 16, павильон #2
(044) 333-63-68; (063) 233-63-65
(098) 838-83-88; (066) 080-39-93
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