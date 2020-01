The largest arch in the world——575m span Pingnan 3rd Bridge航拍世界第一大拱桥平南三桥

Published on Jan 5, 2020

When finished at the end of 2020,575m span CFST arch Pingnan 3rd Bridge will surpass 552m span Chaotianmen Yangtze River Bridge and 550m span Lupu Bridge become the largest arch in the world,until 2023 be overtaken by 600m span Longtan Tianhu Bridge.

Located in

N23.542838 E110.348664

Pingnan county,Guangxi province.

主跨575米的平南三桥今年底完工后将超过朝天门长江大桥成为世界最大的拱桥,直到2023年被主跨600米的龙滩天湖特大桥超越。位于广西平南县西江干流上。

世界最大拱桥演变史:

2003-2009 上海卢浦大桥, 550米主跨钢箱梁拱桥(仍是世界最大的钢箱梁拱桥);

2009-2020 重庆朝天门长江大桥, 552米主跨钢拱桥(仍为世界最大钢拱桥);

2020-2023 广西平南三桥 ,575米主跨钢管混凝土拱桥(世界最大钢管混凝土拱桥);

2023- 广西龙滩天湖特大桥 ,600米主跨钢管混凝土劲性骨架外包钢筋混凝土拱桥(同时也是世界最大混凝土拱桥,桥面距离红水河水面高290米),位于广西天峨县。