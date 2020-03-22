Как уместить ВСЁ в квартире 39 метров и жить с комфортом. Рум тур и советы по дизайну #Xiaomi

Irin Andrez
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Published on Mar 22, 2020

Всем привет! Сделать уникальный дизайн в большой квартире, нет ничего сложного. В большой площади есть где разгуляться фантазии! Но как только речь идет о маленькой площади, тут уже все сложнее! Наличие стен ставит вас в рамки, дизайнеры и менеджеры не охотно берутся, либо зачастую отказываются от таких проектов и людям приходится черпать идеи на просторах интернета, и самим тщательно продумывать свое пространство.
Может именно то, что им полностью приходится полагаться на свои силы, часто рождает гениальные идеи и на маленькой площади появляются шедевры дизайнерских решений) Сегодня мы побываем в гостях у нашего друга Лёши, который по его словам: "Умудрился сделать 5 комнат в 39 квадратных метрах". Ну, комнатами это можно назвать условно, но наличие гардеробной комнаты, гениально разделяющей пространство, умный дом Xiaomi и еще много гениальных идей и дизайнерских решений, воплощенных в жизнь однозначно заслуживают вашего внимания!
Друзья, смотрим, комментируем и берем себе на заметку идеи дизайна для ремонта, а мы с Алексеем с удовольствием ответим на ваши вопросы!)
А про умный дом Xiaomi мы подробно расскажем в следующем ролике

Портал Хоумчарт.ру:
https://ideas.homechart.ru/?utm_sourc... (Идеи для ремонта, биржа заказов)
https://vk.com/ideasdesign
https://www.instagram.com/rulesindesign/
https://t.me/ruldi
https://www.pinterest.ru/Rulesindesign/

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