#Сериал

По одноимённому роману Татьяны Устиновой! Детектив. СЕЛФИ С СУДЬБОЙ. Русские сериалы

Swell Film Production Company Official Channel
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Published on Jan 2, 2020

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По одноимённому роману Татьяны Устиновой.
У профессора физико-математических наук Ильи Субботина странное хобби – он разгадывает преступления. В этот раз ему придётся разбираться в убийстве почтенной дамы, которую задушили в сувенирном магазинчике села Сокольничьего. Дело вроде бы закрыто. Преступник - местный пьянчужка, задержан по горячим следам, но Илья в это не верит и стремится установить истину. В местном доме отдыха вокруг него собирается любопытная компания: экстравагантная поэтесса, что-то скрывающая экскурсоводша, чудаковатый парень, немолодой джентльмен, парочка, "не вылезающая" из интернета, печальная красотка и известный кинорежиссёр. Кто-то из них убийца. Но кто?#Сериал

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