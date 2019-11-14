Бесплатный ВИДЕОРЕДАКТОР на русском языке. Монтаж видео в VideoPad

Published on Nov 14, 2019

В этом видео мы рассмотрим бесплатный видеоредактор videopad. В уроке будет пример монтажа видео в этой программе, рассмотрим основные функции для редактирования видео.



Видеокурс по видеомонтажу для начинающих: https://pc-user.ru/p/video.php



Скачать версию 6.32 (рассмотрена в уроке):

https://drive.google.com/open?id=1J5G...

Рез. ссылка: https://mega.nz/#!8q4xwCKT!Lo3MUt5Gdr...



Скачать версию 5.30:

https://drive.google.com/open?id=1SAU...

Рез. ссылка: https://mega.nz/#!4jwhjSgS!k7BvIul1lM...



Скачать Videopad с официального сайта: https://www.nchsoftware.com/videopad/...



Это полностью бесплатный #видеоредактор на русском языке без каких-либо ограничений. Вы можете использовать его сколько угодно по времени, здесь нет никаких водяных знаков и так далее.



И если сравнивать его с другими бесплатными программами для видеомонтажа, то я бы поставил его на первое место.

Дело в том, что по своим функциям он не сильно уступает некоторым платным программам для видеомонтажа и значительно превосходит большинство бесплатных программ для обработки видео.



Да есть исключения – это бесплатный видеоредактор davinci resolve, но, как и другие профессиональные программы для видеомонтажа, его сложно освоить.



Videopad сочетает в себе оптимальный баланс по функциональности и удобству использования и хорошо подойдет для тех, кто начинает осваивать монтаж видео и не хочет ограничиваться минимальными возможностями простых бесплатных видеоредакторов.



Поэтому, если Вы ищете хороший бесплатный видео редактор на русском языке, то рекомендую обратить внимание на Videopad, освоить который можно за несколько часов.



Лично я в нем работаю уже больше года и переходить на другие, более продвинутые программы для монтажа видео пока не вижу смысла.



Рассмотрим, как редактировать видео в программе Videopad.



1:49 – Где скачать Videopad

3:25 – Как добавить файлы (видео, изображения, музыку) в проект

3:47 – Как добавить видео в видеоряд

4:38 – Как добавить изображение в видеоряд

5:15 – Пример редактирования видео: обрезка, выделение фрагмента, удаление

6:57 – Обработка звука: уменьшение громкости, как выключить звук на всей дорожке и отдельном клипе

7:56 – Как добавить аудио на новую дорожку

9:25 – Как добавить в аудио эффект «Проявление» и «Исчезновение»

10:10 – Как добавить видеопереходы между клипами

10:58 – Как добавить текст (текстовый клип)

11:53 – Как включить плавное появление и затухание текста

13:02 – Как работать с эффектами (добавить, изменить, удалить). Эффекты можно применять ко всем клипам – к видео, к изображениям, к звуку.

16:32 – Экспорт видео



Вот таким образом выполняется монтаж видео в программе Videopad. Работать с ним очень просто и единственное, с чем нужно будет разобраться – это с настройками эффектов, а так в целом Videopad – очень удобный бесплатный видеоредактор с хорошим возможностями.



https://youtu.be/RNjZUOw-IJI - Бесплатный видеоредактор на русском языке. Монтаж видео в VideoPad



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