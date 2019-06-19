EKREM İMAMOĞLUYLA BİNALİ YILDIRIM TARAFTARI SOKAK RÖPORTAJINDA KAPIŞTILAR!

Published on Jun 19, 2019

Türkiye seçime gidiyor. 31 Mart 2019 seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesi... YSK Başkanı Sadi Güven'in de içinde bulunduğu 4 hakimin şerh oyu kullanması... CHP, MHP, AKP, HDP, Saadet Partisi, DSP ve Doğu Perinçek'in lideri olduğu İşçi Partisi dahil olmak üzere bütün siyasilerin gündeminden hiç düşmedi Yüksek Seçim Kurulu'nın aldığı karar...



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu iptal kararının altında imzası olan YSK heyetine "bir avuç insan" diye hitap ederken, Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan "çete" ifadesini kullandı.



MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu sözlere tepkisi sert oldu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın da tepkisi aynı oldu.



Hatta Binali Yıldırım YSK'nın kararı için "Çünkü çaldılar" ifadesini kullanarak bir çok televizyon kanalında ve gazetelerde birinci haber olmayı başardı...



Peki sokaktaki vatandaşlar ne diyor, ne düşünüyor? Biz de İnternethaber olarak mikrofonumuzu halka uzattık ve sokak röportajı gerçekleştirdik.



Muhabir: Serpil Portakal

Kameraman: Mustafa Kuloğlu



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