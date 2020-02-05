НЕРЕАЛЬНАЯ ВКУСНОТА НА ОБЕД. Быстрый Обед Без Возни И Заморочек. ВКУСНО! ПРОСТО! БЫСТРО!

Published on Feb 5, 2020

Ещё вкуснее и полезнее! Быстрый Обед Без Возни И Заморочек



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ПАСТА С ПОМИДОРАМИ И ТУНЦОМ

КБЖУ НА 100 ГР :

112/5,2/2,7/16,5

ИЗ ЭТОГО КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТОВ У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ 780 ГРАММОВ ПАСТЫ

НАМ ПОНАДОБИТСЯ :

Макароны из твёрдых сортов пшеницы 150 гр

Помидоры 200 гр (2 шт)

Лук репчатый 100 гр (1 шт)

Тунец в собственном соку 1 б (у меня 80 гр)

Сливки 10% жирности 40 гр (4 ст.л)

Растительное масло 1 ст.л

Соль 0,5 ч.л

Смесь перцев 0, 3 ч.л

Петрушка для подачи 20 гр



ПАСТА С ЛУКОМ - ПОРЕЙ И ТУНЦОМ

КБЖУ НА 100 ГР :

135/5,6/5,1/16,5

ИЗ ЭТОГО КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТОВ У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ 800 ГРАММОВ ПАСТЫ

НАМ ПОНАДОБИТСЯ :

Макароны из твёрдых сортов пшеницы 150 гр

Лук порей 150 гр

Сливочный сыр 100 гр

Горячая вода 50-70 гр.

Тунец в собственном соку 1 б. (80 гр)

Растительное масло 1 ст.л

Соль 0,5 ч.л

Смесь перцев 0,3 ч.л



ПАСТА С ЦЕДРОЙ ЛИМОНА, ЧЕСНОКОМ И ТУНЦОМ

КБЖУ НА 100 ГР :

183/9,3/5/23,8

ИЗ ЭТОГО КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТОВ У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ 400 ГРАММОВ ПАСТЫ

НАМ ПОНАДОБИТСЯ :

Спагетти (у меня из цельнозерновой муки) 150 гр

Цедра половины лимона + сок этого лимона

Чеснок 2-3 зубчика.

Тунец в собственном соку 1 б (80 гр)

Растительное масло 1 ст.л

Соль 0,3 ч.л

Смесь перцев 0,3 ч.л

Петрушка свежая 20 гр



Вкусные и Полезные десерты: https://goo.gl/noUhru



Рецепты из курицы: https://goo.gl/Z8mEgq



Вкусные и Полезные закуски: https://goo.gl/YbJ9Hm



Рецепты в мультиварке: https://goo.gl/jpeHiX



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