НЕРЕАЛЬНАЯ ВКУСНОТА НА ОБЕД. Быстрый Обед Без Возни И Заморочек. ВКУСНО! ПРОСТО! БЫСТРО!

Ещё вкуснее и полезнее! Быстрый Обед Без Возни И Заморочек
Подписывайтесь https://www.youtube.com/channel/UCL2C...
ПАСТА С ПОМИДОРАМИ И ТУНЦОМ
КБЖУ НА 100 ГР :
112/5,2/2,7/16,5
ИЗ ЭТОГО КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТОВ У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ 780 ГРАММОВ ПАСТЫ
НАМ ПОНАДОБИТСЯ :
Макароны из твёрдых сортов пшеницы 150 гр
Помидоры 200 гр (2 шт)
Лук репчатый 100 гр (1 шт)
Тунец в собственном соку 1 б (у меня 80 гр)
Сливки 10% жирности 40 гр (4 ст.л)
Растительное масло 1 ст.л
Соль 0,5 ч.л
Смесь перцев 0, 3 ч.л
Петрушка для подачи 20 гр
ПАСТА С ЛУКОМ - ПОРЕЙ И ТУНЦОМ
КБЖУ НА 100 ГР :
135/5,6/5,1/16,5
ИЗ ЭТОГО КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТОВ У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ 800 ГРАММОВ ПАСТЫ
НАМ ПОНАДОБИТСЯ :
Макароны из твёрдых сортов пшеницы 150 гр
Лук порей 150 гр
Сливочный сыр 100 гр
Горячая вода 50-70 гр.
Тунец в собственном соку 1 б. (80 гр)
Растительное масло 1 ст.л
Соль 0,5 ч.л
Смесь перцев 0,3 ч.л
ПАСТА С ЦЕДРОЙ ЛИМОНА, ЧЕСНОКОМ И ТУНЦОМ
КБЖУ НА 100 ГР :
183/9,3/5/23,8
ИЗ ЭТОГО КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТОВ У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ 400 ГРАММОВ ПАСТЫ
НАМ ПОНАДОБИТСЯ :
Спагетти (у меня из цельнозерновой муки) 150 гр
Цедра половины лимона + сок этого лимона
Чеснок 2-3 зубчика.
Тунец в собственном соку 1 б (80 гр)
Растительное масло 1 ст.л
Соль 0,3 ч.л
Смесь перцев 0,3 ч.л
Петрушка свежая 20 гр
Вкусные и Полезные десерты: https://goo.gl/noUhru
Рецепты из курицы: https://goo.gl/Z8mEgq
Вкусные и Полезные закуски: https://goo.gl/YbJ9Hm
Рецепты в мультиварке: https://goo.gl/jpeHiX
Вкусные и Полезные Салаты: https://goo.gl/tV4WSG
Рецепты из рыбы: https://goo.gl/MmbgYu
Вкусные и Полезные завтраки: https://goo.gl/56SCjg