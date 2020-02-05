НЕРЕАЛЬНАЯ ВКУСНОТА НА ОБЕД. Быстрый Обед Без Возни И Заморочек. ВКУСНО! ПРОСТО! БЫСТРО!

Lose Weight Tasty!
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Published on Feb 5, 2020

Ещё вкуснее и полезнее! Быстрый Обед Без Возни И Заморочек

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ПАСТА С ПОМИДОРАМИ И ТУНЦОМ
КБЖУ НА 100 ГР :
112/5,2/2,7/16,5
ИЗ ЭТОГО КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТОВ У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ 780 ГРАММОВ ПАСТЫ
НАМ ПОНАДОБИТСЯ :
Макароны из твёрдых сортов пшеницы 150 гр
Помидоры 200 гр (2 шт)
Лук репчатый 100 гр (1 шт)
Тунец в собственном соку 1 б (у меня 80 гр)
Сливки 10% жирности 40 гр (4 ст.л)
Растительное масло 1 ст.л
Соль 0,5 ч.л
Смесь перцев 0, 3 ч.л
Петрушка для подачи 20 гр

ПАСТА С ЛУКОМ - ПОРЕЙ И ТУНЦОМ
КБЖУ НА 100 ГР :
135/5,6/5,1/16,5
ИЗ ЭТОГО КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТОВ У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ 800 ГРАММОВ ПАСТЫ
НАМ ПОНАДОБИТСЯ :
Макароны из твёрдых сортов пшеницы 150 гр
Лук порей 150 гр
Сливочный сыр 100 гр
Горячая вода 50-70 гр.
Тунец в собственном соку 1 б. (80 гр)
Растительное масло 1 ст.л
Соль 0,5 ч.л
Смесь перцев 0,3 ч.л

ПАСТА С ЦЕДРОЙ ЛИМОНА, ЧЕСНОКОМ И ТУНЦОМ
КБЖУ НА 100 ГР :
183/9,3/5/23,8
ИЗ ЭТОГО КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТОВ У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ 400 ГРАММОВ ПАСТЫ
НАМ ПОНАДОБИТСЯ :
Спагетти (у меня из цельнозерновой муки) 150 гр
Цедра половины лимона + сок этого лимона
Чеснок 2-3 зубчика.
Тунец в собственном соку 1 б (80 гр)
Растительное масло 1 ст.л
Соль 0,3 ч.л
Смесь перцев 0,3 ч.л
Петрушка свежая 20 гр

Вкусные и Полезные десерты: https://goo.gl/noUhru

Рецепты из курицы: https://goo.gl/Z8mEgq

Вкусные и Полезные закуски: https://goo.gl/YbJ9Hm

Рецепты в мультиварке: https://goo.gl/jpeHiX

Вкусные и Полезные Салаты: https://goo.gl/tV4WSG

Рецепты из рыбы: https://goo.gl/MmbgYu

Вкусные и Полезные завтраки: https://goo.gl/56SCjg

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