ПП Кокосовое печенье. Диетический рецепт печенья.

Охудительные Рецепты
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Published on Apr 21, 2020

Всем привет, ловите рецепт диетического кокосового печенья, Вам понравится! Такое ПП печенье можно кушать на перекус в первой половине дня или завтрак. Помните про меру.

Ингредиенты:
Рисовая мука- 150г
Кокосовое масло-20г
Яйцо-1шт.
Кокосовая стружка-15г
Творог мягкий 0,1%-50г
Разрыхлитель-1ч.л.
Горький шоколад-15-20г
Сах.зам.-по вкусу (8г)




КБЖУ НА 100Г К 355/Б 9,33/Ж 12,31/У 47,14

Рекомендую посмотреть:
ПП Печенье. Полезная версия Орео.- https://youtu.be/w0tfR6_GTRo
ПП Овсяное печенье с орехами .Диетический десерт. - https://youtu.be/oYAiVlh8-zM
ПП Печенье - https://youtu.be/vxetK7QkNPU
ПП Печенье в шоколаде. Полезное печенье ну просто объедение.- https://youtu.be/0fBEaDN2WKE

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