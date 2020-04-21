ПП Кокосовое печенье. Диетический рецепт печенья.

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Всем привет, ловите рецепт диетического кокосового печенья, Вам понравится! Такое ПП печенье можно кушать на перекус в первой половине дня или завтрак. Помните про меру.Ингредиенты:Рисовая мука- 150гКокосовое масло-20гЯйцо-1шт.Кокосовая стружка-15гТворог мягкий 0,1%-50гРазрыхлитель-1ч.л.Горький шоколад-15-20гСах.зам.-по вкусу (8г)КБЖУ НА 100Г К 355/Б 9,33/Ж 12,31/У 47,14Рекомендую посмотреть:ПП Печенье. Полезная версия Орео.- https://youtu.be/w0tfR6_GTRoПП Овсяное печенье с орехами .Диетический десерт. - https://youtu.be/oYAiVlh8-zMПП Печенье - https://youtu.be/vxetK7QkNPUПП Печенье в шоколаде. Полезное печенье ну просто объедение.- https://youtu.be/0fBEaDN2WKEМой Инстаграм- https://instagram.com/sokolova_zog?ig...
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