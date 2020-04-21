ПП Кокосовое печенье. Диетический рецепт печенья.

Published on Apr 21, 2020

Всем привет, ловите рецепт диетического кокосового печенья, Вам понравится! Такое ПП печенье можно кушать на перекус в первой половине дня или завтрак. Помните про меру.



Ингредиенты:

Рисовая мука- 150г

Кокосовое масло-20г

Яйцо-1шт.

Кокосовая стружка-15г

Творог мягкий 0,1%-50г

Разрыхлитель-1ч.л.

Горький шоколад-15-20г

Сах.зам.-по вкусу (8г)









КБЖУ НА 100Г К 355/Б 9,33/Ж 12,31/У 47,14



Рекомендую посмотреть:

ПП Печенье. Полезная версия Орео.- https://youtu.be/w0tfR6_GTRo

ПП Овсяное печенье с орехами .Диетический десерт. - https://youtu.be/oYAiVlh8-zM

ПП Печенье - https://youtu.be/vxetK7QkNPU

ПП Печенье в шоколаде. Полезное печенье ну просто объедение.- https://youtu.be/0fBEaDN2WKE



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